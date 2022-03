Schiacciato da una putrella di ghisa: morto operaio di 32 anni

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 32 anni, originario di Grugliasco, ha perso la vita dopo che nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo, è stato travolto da una pesante putrella di ghisa.

INCIDENTE SUL LAVORO A BRUINO

Il drammatico incidente si è verificato in un’azienda di viale Ferraris a Bruino, nel Torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, la trave, di circa un quintale, si è sganciata finendo addosso al lavoratore schiacciandolo dal bacino in giù.

MORTO PER SCHIACCIAMENTO

Trasportato in elisoccorso al Cto di Torino le condizioni del giovane manovale sono apparse subito gravissime: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il 32enne è deceduto appena arrivato in ospedale per sindrome da schiacciamento.

CARABINIERI E SPRESAL SUL POSTO

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Piossasco con gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, a cui ora tocca fare piena luce sull’accaduto. Si tratta del quinto incidente sul lavoro nelle ultime 48 ore in Piemonte.