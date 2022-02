Viviamo grandi cambiamenti planetari senza rendercene conto. Il Covid, che ha sconvolto il mondo, sta per scomparire o per addomesticarsi, lasciando dietro di sé un pauroso disastro economico. I concetti di democrazia e libertà, pian piano narcotizzati da lockdown e greenpass, stanno mutando per far posto ad un futuro orwelliano che già si vede in Cina. Il ricatto energetico dei padroni del carburante fossile sta mettendo in ginocchio l’Europa con aumenti mostruosi, fino al doppio, al triplo. Ci sono industrie fiorenti costrette a restar ferme per non rimetterci producendo, o a produrre nei week end perché il maggior costo del lavoro in quei giorni è in parte compensato dal minor costo dell’elettricità. Nazioni come Francia e Germania, che pure hanno il nucleare, ricominciano a bruciare il demonizzato carbone (che hanno) oltre al petrolio e al gas (che non hanno). Non c’è Greta che tenga, quando devi spostare popoli e merci, scaldare case e scuole, accendere forni e far marciare fabbriche. E noi Italiani green, fieri di aver fermato l’Atomo, la Tav, il Tap e il Triv, siamo i peggio messi. Ci vorranno decenni di governi di destra per recuperare competitività, per pagare i debiti, per non finire, quando la meglio gioventù sarà diventata la peggio vecchiaia rossa di cuore e di geloni, poveri ma belli. Altro che pippe sull’auto elettrica! Chi ha in mano i rubinetti dell’energia comanda, e tutto aumenta, dal caffè al pane. La terza mossa biblica (già iniziata) sarà favorire l’invasione africana di un’Europa che, pur retrocessa dal secondo al cinquantesimo posto dell’economia mondiale, sarà sempre un miraggio per chi parte da paesi che sono al centesimo. Siete pronti?

collino@cronacaqui.it