Scenari da auto elettrica

Non ho potuto farlo per ragioni di spazio, ma nel mio pezzo di alcuni giorni fa sulle auto elettriche (che la Ue vorrebbe obbligatorie dal 2035) c’erano altre considerazioni da fare. Intanto le batterie al litio, se si incendiano, non si possono spegnere se non con speciali estintori Avd, di cui dovrebbero essere dotati per legge tutti i garages singoli e condominiali, i posteggi al chiuso, le autorimesse, i traghetti, i treni navetta, i tunnel. Inoltre queste batterie, quando bruciano, rilasciano vapori tossici fra cui acido solforico, ossidi di carbonio, nickel, litio, rame e cobalto (fonte: Tesla), che rendono essenziale per i soccorritori la maschera antigas. E siccome queste batterie sono come le centrali atomiche, che ricominciano a bruciare anche dopo essere state spente, vanno disconnesse dall’impianto. Per farlo, Tesla suggerisce ai soccorritori di forzare la porta posteriore sinistra e praticare un foro tondo con una sega circolare portatile. Cosa che un portinaio di condominio (se mai c’è) sa certo fare. E questo solo per la sicurezza. Ma se tutte le auto fossero elettriche, immaginatevi di restar bloccati di notte per ore in un ingorgo da tempesta di neve: scarichereste le batterie in un amen per scaldarvi, poi restereste lì al gelo e al buio, senza tergicristalli, radio e Gps. I soccorsi? Non potrebbero arrivare perché il serpentone sarebbe impenetrabile. Come quello di un normale ingorgo chilometrico estivo da incidente: anche lì, batterie presto finite dall’aria condizionata, e tutti fermi per giorni (impossibile ricaricare sul posto). Quindi panico, fughe attraverso i campi, feriti, incendi. Vogliamo davvero fare questa fine per quei badòla di Gretini?

collino@cronacaqui.it