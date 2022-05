Sbam, la due giorni al Parco Dora del progetto per fare sport insieme

Favorire la cultura del movimento come abitudine quotidiana, al fine di migliorare benessere e salute: è questo l’obiettivo del progetto SBAM, che vivrà il suo evento conclusivo oggi e domani al Parco Dora, all’interno dell’Area Vitali. Promosso da ADN (Associazione diritti negati), CPD (Consulta per le persone in difficoltà) e Centro ricerche performance e benessere, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e la partecipazione di Opes (Organizzazione per l’educazione allo sport), SBAM è rivolto principalmente a due target: ai bambini e ragazzi delle scuole torinesi e ai cittadini over 65.

Nei mesi scorsi, in una serie di attività e iniziative, sono stati infatti coinvolti sei plessi scolastici della città di Torino con oltre 4600 studenti tra scuole elementari e medie e centinaia di cittadini over 65. SBAM è stato pensato sin dall’inizio per fare sport insieme e senza lasciare indietro nessuno. Da qui anche il coinvolgimento come partner dell’iniziativa di CUS Torino, SportDipiù, Centro servizi per il volontariato Vol.To, NIDA (Nazionale italiana dell’amicizia) e solidarietà Insieme 2010. Al Parco Dora sarà quindi possibile trovare campi prova sportivi, accessibili anche a persone con disabilità motoria, gestiti da associazioni e organizzazioni che promuovono l’inclusività dello sport proponendo attività adattate: attività dolci come yoga, ginnastica, fitwalking; seminari di approfondimento sui temi del movimento e degli stili di vita attivi e sani; spazi rivolti alla prevenzione (visita oculistica, pressione, elettrocardiogramma, nutrizionista e tanto altro); isole per la merenda con frutta e verdura di stagione, succhi e prodotti sani; area relax e intrattenimento. Il programma della due giorni è stato così pensato: venerdì 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 17 l’area è interamente a disposizione delle scuole e dei cittadini over 65 provenienti dai centri aggregativi che hanno partecipato al progetto durante l’anno, mentre sabato 28 maggio sarà aperta a tutti dalle ore 9 alle ore 18, con un fitto calendario di eventi e di esibizioni sportive.