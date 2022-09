Sbalzata dalla giostra in piazza, ferita dopo un volo di 15 metri

È stata sbalzata dal seggiolino all’improvviso e, dopo un volo di circa 15 metri, è rovinata malamente a terra. P.T., 49 anni e residente a Caselle, è rimasta ferita dopo un incidente avvenuto alle giostre installate a Gassino in occasione della Festa Patronale.

Era sulla giostra delle “catene” nell’area del luna park di via Foratella quando, durante il giro è stata “lanciata” in aria. Ha riportato fratture alla caviglia e al femore che hanno richiesto un immediato intervento chirurgico una volta trasferita al pronto soccorso del Cto dai sanitari del 118. Traumi giudicati guaribili con una prognosi di circa 60 giorni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Castiglione che hanno sequestrato l’impianto su disposizione della Procura di Ivrea.

Il meccanismo di sicurezza del seggiolino era agganciato? È stata la donna a disattivarlo o si è verificato un malfunzionamento improvviso? Queste le domande a cui gli investigatori cercano di trovare risposta. Non bastano le testimonianze raccolte sul posto tra le persone presenti e il personale che gestisce la struttura per chiarire le responsabilità delle parti. «La signora – spiega il titolare G. B., del 1965, deferito in stato di libertà per lesioni colpose – aveva già fatto un giro. Poi i vigili ci hanno avvertito che stava arrivando il momento di spegnere: ci è stato chiesto a gran voce “un ultimo giro” e noi non solo abbiamo accettato, ma l’abbiamo anche offerto. La signora era ben agganciata al primo giro, probabilmente alla fine si è sganciata da sola o non si è riagganciata bene. Sappiamo solo che quando i carabinieri e i tecnici dello Spresal sono arrivati per le verifiche hanno trovato tutto in ordine». «Ci dispiace – conclude – per la signora, speriamo che si rimetta il più in fretta possibile: noi lavoriamo per far divertire le persone di tutte le età, non certo per far loro del male, ma qualcuno ha avuto il coraggio di insultarci: “zingari di m…” ci hanno detto»