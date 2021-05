Sauna e piscina erano state utilizzate: club privè chiuso dalla polizia per cinque giorni

Due esercizi chiusi per 5 giorni dalla polizia per la violazione delle norme per il contenimento della diffusione del Covid. Venerdì sera, gli agenti della Divisione PAS della Questura di Torino hanno controllato un circolo di via Villar, trovando alle 22.30 all’intero del locale alcune persone che stavano cenando. Per l’esercizio è scattata la chiusura provvisoria di cinque giorni.

IL SECONDO PROVVEDIMENTO

Identico provvedimento è stato adottato il giorno seguente, sempre dagli agenti della Divisione PAS, nei confronti di un club privè di corso Vigevano dove i poliziotti hanno appurato che la sala, ove erano posizionate sauna e piscina, era stata appena utilizzata.

ACCAPPATOI E CIABATTE BAGNATI

Sul posto erano presenti accappatoi e ciabatte, che il circolo fornisce ai soci, ancora bagnati. Nella stessa sala erano presenti alcuni bicchieri sui tavolini li presenti. Nel corso del controllo, nel club erano presenti 12 persone, la quasi totalità intenta a consumare bevande all’interno della struttura.