Satta non trova un fidanzato e adesso ci prova Berrettini?

Il nuovo sport nazionale? Trovare un fidanzato a Melissa Satta che nel giro di un mese ne ha cambiato potenzialmente tre anche se in realtà almeno in un paio di casi era fantasia pura. Eppure qualcuno pronto a giurare di averla vista c’è sempre.

Come l’altra sera a Milano. Lei, appassionata di basket da sempre, era a seguire l’Olimpia Milano in Eurolega perdere contro i francesi del Lyon-Villeurbanne. E accanto aveva Matteo Berrettini, fresco di eliminazione dagli Australian Open. Non era lì per ragioni di sponsor perché lui veste Boss e non Armani, e in fondo l’hanno visto tutti anche a casa perché le telecamere di Sky Sport lo hanno inquadrati insieme.

Poi però c’è stato anche un dopo. Melissa e Matteo a cena in un ristorante meneghino, immortalati da un anonimo segnalatore che ha girato tutto all’esperta di gossip Deianira Marzano. «Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati», ha scritto il follower della Marzano. In effetti si vedono molto vicini, ma di quel bacio nemmeno l’ombra. Tanto però basta per parlare di nuovo amore in corso, anche perché entrambi sono single.

In realtà Berrettini è solo l’ultimo nell’elenco. Perché solo qualche giorno prima gli esperti di gossip, come vi abbiamo riportato pure noi, parlavano di un’amicizia speciale tra la showgirl che ora lavora a Sky Sport e il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Nessuna prova concreta se non una foto insieme a Miami e qualche post sui social.

Ma non è ancora tutto, perché un mese fa la pagina di gossip The Pipol svelava un altro clamoroso retroscena. «Lo scorso weekend non è passata inosservata la vicinanza tra Melissa Satta e l’imprenditore bergamasco Stefano Percassi», c’era scritto. Stefano è uno dei figli di Antonio Percassi, patron dell’Atalanta, e guida infatti il marchio di cosmetici Kiko.

La verità è che a settembre Melissa ha chiuso la storia con Mattia Rivetti. E qualche tempo fa a “F” parlava così del suo possibile compagno: «Un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione che comporta stare al fianco di una donna popolare. È qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta».