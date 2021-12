Sarà un Natale povero di regali: «Piemontesi incerti sul futuro»

Quello di quest’anno sarà un Natale meno altruista e più povero di doni. Nonostante il boom dei consumi e delle tredicesime evidenziato dallo studio di Confesercenti, i piemontesi preferiscono tenersi i soldi in tasca, o spenderli per la casa e la famiglia, invece che per i consueti regali di Natale.

Il motivo? Molto semplice: incertezza sul futuro, tra la pandemia e l’aumento delle bollette e delle materie prime. Dall’analisi emerge una quota di spesa destinata ai regali di circa mezzo miliardo che corrisponde a circa 50 milioni in meno (-10,2%) rispetto al Natale 2020 segnato dal lockdown.

In calo anche la quota dedicata ai conti da saldare che scende dal miliardo dello scorso anno agli 800 milioni di questo dicembre.

DOMANI L’APPROFONDIMENTO IN EDICOLA SU CRONACAQUI