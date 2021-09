Sara morta per colpa medica e i pm chiedono la condanna

«I medici sono stati imprudenti: avrebbero dovuto far nascere la bimba e salvare sia lei che la madre». Invece la 40enne chierese Sara Festa e la piccola che portava in grembo, Giorgia, sono morte fra il 13 e il 23 aprile 2017: di questo, secondo il pubblico ministero Vincenzo Pacileo, sono responsabili tre medici dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. I quali andrebbero condannati per il doppio omicidio colposo: «Chiedo due anni di reclusione per il primario di Ostetrica e Ginecologia, Pier Luigi Montironi, e Stella Sacchi. Per il terzo medico del Santa Croce, Samer Moghrabi, chiedo una condanna a un anno e otto mesi». Pacileo ha avanzato le sue richieste durante il dibattimento di ieri, dopo un’ora e mezza di spiegazione: «Agli atti del processo ci sono delle foto di Giorgia: sembra una bimba che dorme. Invece sappiamo che è un cadaverino. Ma probabilmente sarebbe sopravvissuta se il parto fosse stato indotto fra il 31 marzo e il 10 aprile 2017». Invece è nata morta il 13. Dieci giorni dopo è mancata anche la mamma: «Le perizie hanno accertato che aveva una sindrome congenita al cuore, ma la causa principale del doppio decesso è l’ipertensione, che i medici avrebbero dovuto tenere sotto controllo. Invece l’hanno dimessa nonostante valori altalenanti della pressione e una terapia che non funzionava». Aggiunge Claudio Strata, legale della famiglia (costituita parte civile nel processo): «In questo processo abbiamo lottato contro tutto il sistema sanitario piemontese. Però si è riuscito a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Sara e Giorgia non dovevano morire. E non sarebbero morte se ci fosse stato il giusto controllo e la madre non fosse stata dimessa». Oggi il processo riprende con le repliche degli avvocati difensori degli imputati. La sentenza è prevista per martedì.