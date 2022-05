Sant’Ambrogio, in fiamme un deposito di camper: intervengono i vigili del fuoco [FOTO e VIDEO]

Vigili del fuoco in azione nella notte per un incendio che si è sviluppato all’interno di un rimessaggio a Sant’Ambrogio, lungo la Strada Statale 25. In fiamme sono andati sei camper parcheggiati nell’area.

Alle operazioni di soccorso, che sono terminate alle due della notte, insieme alla squadra permanente di Grugliasco hanno preso parte diverse squadre di personale volontario delle sedi di Avigliana, Rivoli, Borgone e Bussoleno.

Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine per accertare l’esatta dinamica del rogo e le eventuali responsabilità.