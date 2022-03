Santa Rita, si presenta sotto casa della ex: fermato per atti persecutori

La scorsa settimana gli agenti del commissariato San Secondo sono intervenuti presso uno stabile del quartiere Santa Rita per la chiamata di una donna al 112 NUE, che segnalava di essersi trovata l’ex compagno all’improvviso alle spalle mentre stava aprendo il portone di casa. Ha raccontato che l’uomo con insistenza, minacciandola e in modo vessatorio, aveva chiesto alla donna di avere un colloquio, sebbene lei non ne avesse alcuna intenzione, anche alla luce di fatti pregressi che ne avevano condizionato il vissuto quotidiano.

Questi comportamenti, infatti, non erano una novità per l’uomo. In passato, per esempio, la stessa donna ha riferito che l’ex compagno si era presentato sul suo posto di lavoro, portandola a nascondersi per non farsi trovare. Alla luce dei fatti, l’uomo, un cittadino italiano di 45 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato San Secondo per atti persecutori, arresto poi convalidato e a seguito del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Le responsabilità dovranno essere accertate all’esito del processo.