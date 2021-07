Sanità, Rsa ed Emergenza Covid: il sottosegretario alla salute Roberto Costa all’evento “aCourma!”

Ci sarà anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Andrea Costa all’interno del panel ‘RSA come Riabilitazione, Sostegno, Amicizia. Una riflessione sulla Sanità e il Sociale ispirata dal romanzo “Resto con Te” di Maria Stella Carrara’ in programma sabato 24 luglio all’interno del forum ‘aCourma! ®’ in scena a Courmayeur (22-25 luglio).

Nel corso dell’incontro (realizzato in partnership con cooperativa sociale Elleuno), che inizierà alle ore 11.30 (Jardin de l’Ange di via Roma 88) si parlerà appunto dello stato attuale della Sanità italiana e nello specifico delle Residenze sanitarie assistenziali che tanto sono state colpite dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Quale il futuro? Quali le prospettive? L’occasione anche per fare il punto sulla situazione legata alla pandemia.

Se ne parlerà con esperti e importanti figure istituzionali del settore. Sul palco, oltre al sottosegretario Costa, ci saranno il presidente del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta Alberto Bertin, l’assessore alla Sanità della Regione Valle d’Aosta Roberto Barmasse, la vice sindaca di Aosta Josette Borre, l’assessora alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Clotilde Forcellati e il vice presidente di cooperativa sociale Elleuno Enrico Gallo. Il tutto sarà moderato dalla giornalista Maria Stella Carrara.