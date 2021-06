Sanità, il ritorno degli eventi formativi in presenza: la Scuola di Chirurgia Epatica dell’ACOI all’ospedale Mauriziano

In sanità per la prima volta tornano gli eventi formativi in presenza all’ospedale Mauriziano di Torino. Dopo che il mondo è stato travolto dalla pandemia, il processo di lento ritorno alla normalità prosegue anche nel campo degli eventi formativi in sanità, a lungo sospesi.

A Torino presso l’ospedale Mauriziano, si svolgeva ogni anno, da 18 anni, la Scuola di Chirurgia Epatica dell’ACOI (Associazione chirurghi ospedalieri italiani), fondata nel 2008 dal dottor Lorenzo Capussotti e attualmente diretta dal suo allievo Alessandro Ferrero.

Questo evento formativo, a cui partecipano ogni anno circa 20 tra chirurghi e chirurghe da tutta Italia, rappresenta un punto di riferimento per chi vuole specializzarsi nella chirurgia del fegato e delle vie biliari. La chirurgia è un’arte il cui insegnamento riguarda competenze teoriche ma anche pratiche ed in quanto tale richiede una stretta relazione tra “maestri” ed “allievi”, difficilmente riproducibile per via telematica.

Per questa ragione la Scuola ACOI di Chirurgia Epatica è stata sospesa nel 2020 e riparte ora in presenza, seppure con le dovute precauzioni (mascherina e distanziamento). Così quest’anno nel 2021 nelle due settimane di lezioni si avvicenderanno docenti di Chirurgia epatica provenienti dai Centri di riferimento italiani ed ogni giorno verranno trasmessi in diretta agli allievi resezioni epatiche, sia in chirurgia aperta che laparoscopica, eseguite nelle sale operatorie dell’ospedale Mauriziano.