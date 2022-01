Sanchez all’ultimo secondo, Juve ko: la Supercoppa va all’Inter

Sanchez, all’ultimo secondo, in un finale thrilling, regala la Supercoppa italiana all’Inter. Juve ko al fotofinish. Al “Meazza” di San Siro (Milano), davanti a 29.696 spettatori, è andato in scena un inedito derby d’Italia tra l’undici di Inzaghi, detentori dello scudetto e i bianconeri di Allegri (in formazione rimaneggiata per i troppi infortuni), vincitori dell’ultima Coppa Italia. E’ finita 2-1 (in rimonta) per i padroni di casa, passati in svantaggio al 25′ con il gol di McKennie. Il pari è arrivato al 35′ su calcio di rigore trasformato da Lautaro. Poi, all’ultimo secondo del secondo tempo supplementare, la carambola in area trasformata da Alexis Sanchez per il 2-1 che ha regalato il trofeo all’Inter.

Le formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (89′ Darmian), Calhanoglu, Brozovic, Barella (89′ Vidal), Perisic (100′ Dimarco); Dzeko (75′ Correa), Lautaro (75′ Sanchez). All Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli (91′ Betancur), Rabiot, Bernardeschi (79′ Arthur); Morata (88′ Kean), Kulusevski (73′ Dybala). All. Allegri.

Arbitro: Doveri

La partita:

INTER JUVE: 2-1

25′ McKennie (J), 35′ (rig.) Lautaro (I), 120′ A. Sanchez (I).



PRIMO TEMPO. Pronti, via!! Parte subito forte l’Inter.

2′ Nerazzurri in forcing con la Juve costretta sulla trequarti. Perisic penetra dalla sinistra, serve un buon pallone in mezzo, Dzeko la centra di testa ma la palla esce di poco alta

6′ Ancora Inter in attacco e vicina al gol. Colpo di testa di De Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla destra: Lautaro manca la conclusione vincente da pochi passi.

8′ Bianconeri messi all’angolo dal pressing nerazzurro. Inter di nuovo vicina al vantaggio: Barella serve Lautaro che incrocia malamente di sinistro: palla a lato.

11′ L’Inter non molla la presa e gioca costantemente in attacco costringendo la Juve sulla difensiva. Pericolosa incursione di Barella che cade area, dopo un contatto da Chiellini: il centrocampista della Nazionale invoca il calcio di rigore ma l’arbitro Doveri – supportato dal Var – non è di questo avviso.

15′ Ancora Inter con Dzeko che ci prova dalla distanza: conclusione imprecisa, ma la palla, deviata, termina in corner.

16′ sugli sviluppi del calcio d’angolo, De Vrij colpisce di testa: la sfera termina sul fondo.

17′ Scintille in campo tra McKennie e Skriniar, con quest’ultimo che spintona il bianconero perché non gli consegnava il pallone: Doveri interviene e riporta la calma.

18′ Timidamente, la Juve inizia a guadagnare campo alzando il baricentro anche se è l’Inter a dare la sensazione di essere in “controllo” della partita.

20′ Squillo Juve!! Cross basso di Bernardeschi per McKennie che tenta la deviazione vincente buttandosi sul primo palo. Skriniar, provvidenziale, sventa la minaccia.

22′ Ancora Juve pericolosa. Bernardeschi recupera palla, entra in area e, nel tentativo di superare De Vrij in dribbling, va giù: anche in questo caso niente penalty per la terna arbitrale.

25′ GOL JUVE!! Bianconeri in vantaggio!!

Assorbita la sfuriata nerazzurra, gli uomini di Allegri passano al primo vero affondo. Morata, dalla sinistra, mette in mezzo una palla (leggermente deviata) invitante. McKennie, tutto solo nell’area piccola, la colpisce di testa e insacca, sul palo lontano, alle spalle di Handanovic!!

28′ L’Inter prova a reagire: Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma la conclusione dell’ex milanista finisce abbondantemente alta sopra la traversa.

31′ Bastoni serve Chalanoglu che ci riprova ancora dalla distanza. Questa volta il turco inquadra la porta ma Perin fa buona guardia.

34′ Calcio di rigore per l’Inter: punito un fallo di De Sciglio su Dzeko!! 35′ GOL INTER!! Lautaro, dal dischetto, non sbaglia. Di destro, sotto la traversa, “il toro” fa secco Perin. Annullato il vantaggio bianconero. Squadre di nuovo in parità!! 36′ Percussione centrale di Morata: De Vrij, con ottimo tempismo, ci mette una “pezza”. 41′ Brozovic ci prova e conclude di destro, potente. Rugani, in scivolata, sventa la minaccia. 42′ PAURA JUVE!! Rabiot prova un retropassaggio di testa per Perin, ma sorprende il portiere. La palla esce di pochissimo a lato: patatrac evitato d’un soffio!! 43′ Primo ammonito della partita: giallo (per proteste) per Bernardeschi. 43′ Contropiede Juve: l’azione si sviluppa su calcio d’angolo dell’Inter battuto da Chalanoglu. Bernardeschi prende palla e riparte verso la porta nerazzurra: Brozovic lo chiude. 44′ Perisic va in percussione e prova ad entrare in area. Un istante prima che concluda di sinistro, Rabiot è bravo a “spazzare” in angolo. 45+ 1′ : dopo un minuto di recupero, Doveri fischia la fine del primo tempo. Squadre negli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Squadre negli spogliatoi dopo il primo tempo di una gara intensa e combattuta. Inter subito in forcing, in particolar modo all’inizio, e più volte pericolosa dalle parti di Perin con Dzeko e Lautaro. Però è la Juve a passare al primo vero affondo con un colpo di testa vincente di McKennie. L’Inter metabolizza il colpo e si getta in attacco, con veemenza, alla ricerca del pari, giunto con un calcio di rigore (fallo di de Sciglio su Dzeko) trasformato da Lautaro. SECONDO TEMPO. Pronti via, si riparte. Nessun cambio nelle due squadre. 48′ Juve subito pericolosa. Cross di Rabiot dalla sinistra per Bernardeschi che, di sinistro, conclude di potenza. Palla di poco a lato. 49′ Ci riprova Bernardeschi, tra i migliori della Juve: l’ex viola va in percussione centrale e conclude dal limite dell’area. Palla che sfila alta sopra la traversa. 50′ Inter piuttosto “spigolosa” in questa fase iniziale della ripresa: in cinque minuti sono già quattro i falli fischiati da Doveri ai nerazzurri. 53′ Scontro (al 52′) tra Skriniar e Morata dopo un duello aereo. I due restano a terra doloranti. Doveri fa entrare i sanitari. Tutto ok: la partita può riprendere. 55′ Dumfries mette un pallone al centro, ma la palla è troppo alta con Perisic che non riesce ad evitare che esca in fallo laterale. 57′ Come nelle fasi iniziali del primo tempo, è l’Inter che prova a fare la partita con la Juve attenta e pronta a ripartire negli spazi lasciati dagli uomini di Inzaghi. 57′ Ottimo intervento di Chiellini. Dzeko, da posizione pericolosa, al limite dell’area, sbaglia il controllo e consente il recupero in scivolata del difensore bianconero. 58′ Perisic e Bastoni scambiano veloce tra loro, con il difensore bianconero che penetra in area ma qui viene fermato da Rugani. 59′ OCCASIONE INTER!! Cross di Chalanoglu per Dumfries che, di testa, la piazza bene: Perin è bravo a salvarsi con l’aiuto della traversa! 60′ Primo ammonito anche per l’Inter: giallo a Dzeko per un brutto fallo su De Sciglio. 62′ Morata la piazza, in area, per Bernardeschi: Perisic sventa la minaccia e devia in angolo. 65′ Movimento sulle panchine: Inzaghi e Allegri iniziano a far scaldare le “riserve”. Cambi in vista? 67′ Rugani stende Martinez sulla trequarti. Calcio di punizione per l’Inter battuto da Chalanoglu: la palla spiove in area dove Chiellini svetta più alto di tutti e allontana la minaccia. 68′ Inter ancora in attacco. Perisic serve Lautaro che, da centro area, di testa devia verso i pali, ma la sua conclusione, indirizzata nell’angolino basso di sinistra, è troppo debole: Perin para senza problemi. 72′ Cresce la pressione dell’Inter. Dumfries la piazza in area: la palla arriva a Perisic che controlla e calcia ma centralmente. Tutto facile per Perin. 73′ CAMBIO JUVE: esce Kulusevski, entra Dybala. 75′ CAMBI INTER: Fuori Dzeko per Correa e Lautaro per Sanchez. 77′ OCCASIONE JUVE!! Conclusione dalla distanza di Alex Sandro, palla di poco fuori, sulla destra.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero. L’Inter tenta l’assalto finale, Juve chiusa in difesa.

90’+ 3′ Bianconeri insidiosi con McKennie. Velo di Dybala per l’americano che va alla conclusione. Skriniar respinge. La Juve chiude in attacco.

Triplice fischio di Doveri. I tempi regolamentari finiscono sull’1-1. Si va ai supplementari!!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. Doveri fischia la ripresa: si parte!!

91′ CAMBIO JUVE. Fuori Locatelli, dentro Bentancur.

96′ OCCASIONE INTER!! Nerazzurri vicini al vantaggio: su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, Sanchez, tutto solo in area, la colpisce di testa: palla di poco a lato!!

100′ CAMBIO INTER: Esce Perisic, lo sostituisce Dimarco.

101′ OCCASIONE INTER!! Tiro cross di Vidal: la palla è destinata al sette, ma Perin rientra tra i pali, non si fa scavalcare e la blocca!!

102′ OCCASIONE JUVE!! I bianconeri si riaffacciano in avanti e creano pericolo con Dybala, ben servito da De Sciglio: l’argentino va alla conclusione, di destro, dal limite dell’area: palla di poco alta.

105′ Ammonizione Juve: giallo a Dybala per fallo su un contropiede dell’Inter.

105+1′ Il primo tempo supplementare finisce dopo un solo minuto di recupero. Poche chance (Sanchez per l’Inter e Dybala per la Juve), da una parte e dall’altra: squadre visibilmente stanche ma nessuna sembra intenzionata a mollare.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE. Si riparte per l’ultima frazione di gioco!!

106′ Ammonizione Inter: sventolato il giallo a Correa per un fallo a centro area su Chiellini.

109′ Ammonizione Juve: giallo a Rugani (fallo su Correa).

111′ L’Inter ci prova con Vidal: gioco di sponda con Brozovic e conclusione di prima deviata in calcio d’angolo.

112′ Perin esce con i pugni e anticipa Bastoni, lasciato tutto solo in avanti. Sulla ribattuta, Chalanoglu prova la conclusione, ma la palla centra Rugani.

113′ La Juve prova ad uscire con il possesso palla. Ora è l’Inter che si difende nella propria metà campo.

115′ L’Inter vuole concludere in attacco e prova a spingere alla ricerca della rete della vittoria. La Juve si difende bene pronta a colpire in contropiede.

118′. Ammonizione Inter: giallo a Vidal per fallo su Dybala (che stava ripartendo palla al piede).

GOL INTER!! pasticcio della difesa bianconera.

Alexis Sanchez allo scadere, sull’ultima palla del match, servitagli da Darmian su errore di Alex Sandro (che serve malamente Chiellini), irrompe in area e decide la Supercoppa, battendo Perin.

120′ + 3′ E’ finita, dopo tre minuti di recupero. La Juve paga a caro prezzo l’errore difensivo commesso nel finale. L’Inter può sollevare la Supercoppa.