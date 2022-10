Sanabria, fine digiuno: ora cerca il gol in casa

In attesa di ritrovare i risultati, il Torino ha ritrovato Antonio Sanabria. I granata hanno incassato la terza sconfitta consecutiva, il paraguayano è tornato a segnare dopo un mese e mezzo di astinenza: sono questi gli umori opposti dopo il 3-1 di Napoli, una sfida che ha palesato tutti i limiti della squadra di Ivan Juric.

Proprio in una delle prove più in ombra di Rodriguez e compagni, però, il Toro è riuscito a mandare in gol un attaccante e Sanabria è stato di gran lunga il migliore tra gli ospiti nella sfida del Diego Armando Maradona. Una rete, poi, che è valsa una bella soddisfazione per Tonny: quello di Napoli è stato il suo 50esimo gol europeo, un traguardo di prestigio per uno che non è mai stato un vero e proprio bomber. E qui si aprirebbero nuove discussioni sulla scelta del club di via Arcivescovado di non sostituire Andrea Belotti durante lo scorso mercato estivo, mentre Sanabria ha ereditato la maglia numero 9 che fu proprio del Gallo.

E, seppur a sprazzi, contro l’attuale capolista ha mostrato sprazzi da rapace dell’area di rigore: cinico nel superare Meret su un pallone vagante, bravo e sfortunato nel movimento con colpo di testa che per pochissimo non gli è valso la doppietta personale. «È un vero peccato, se fosse entrato sarebbero cambiate totalmente le dinamiche della partita» la sua amarezza nel post-partita, con il possibile uno-due a fine primo tempo che avrebbe reso molto più interessante la ripresa. L’avvio della squadra, però, è stato terrificante: «Ci è mancata un po’ di attenzione nei primi minuti, abbiamo preso due gol troppo velocemente – l’analisi di Sanabria – e ci servirebbe un po’ di furbizia anche nel non subire contro le big: facciamo sempre grandi partite, ma ci manca un pezzettino».

Ora avrà un Miranchuk in più su cui contare per i servizi da finalizzare: «È un giocatore importante, ha tecnica e mi trovo bene con tutti i trequartisti che ci sono», ammette l’attaccante. Dopo essersi sbloccato in trasferta, bissando il gol alla prima di campionato il 13 agosto scorso sul campo del Monza, adesso Tonny Sanabria – lo scorso anno segnava solo in casa – vuole tornare a esultare davanti ai propri tifosi: l’ultima gennaio risale al 21 gennaio, la vittima fu il Sassuolo. E domenica arriva una nuova possibilità nel lunch-match all’ora di pranzo contro l’Empoli in programma allo stadio Olimpico Grande Torino.