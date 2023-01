Sanabria, 100 in A e addio: a Firenze l’ultima col Toro? La Lazio di Sarri lo aspetta

Una strana coincidenza: sabato sera, nel caso in cui dovesse scendere in campo allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze (cosa alquanto probabile), Tonny Sanabria, attaccante paraguayano classe 1996, entrerà nel “club dei 100”, collezionando la 100esima presenza nella massima serie. I gol collezionati in Italia sono 23 in totale. Contro la Salernitana, una decina di giorni fa, ha messo in bacheca il terzo sigillo di stagione: prima Monza, poi Napoli e Salerno. Sempre e solo gol in trasferta. E a Firenze arriverà dunque un’occasione ghiotta per segnare e per esultare come la Pantera Rosa, così come ha fatto in quel di Salerno: «Ho mimato la Pantera Rosa, glielo dovevo…», aveva detto Tonny a fine partita riferendosi alla promessa fatta ad una delle due piccole di casa Sanabria, Arianna. Quella del paraguayano, però, potrebbe essere l’ultima presenza in maglia granata. Sì, perché nelle ultime ore, con l’infortunio di Ciro Immobile alla Lazio, il suo nome è balzato in pole per sostituire l’ex attaccante granata alla corte di Maurizio Sarri. Una mossa, quella dell’eventuale passaggio di Sanabria nella Capitale, che potrebbe stappare il calciomercato del Toro, e soprattutto che potrebbe sbloccare lo sbarco di Eldor Shomurodov (c’è anche il forte interesse del Lille, formazione che milita in Ligue 1) dalla Roma al Torino. Il 27enne uzbeco avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club granata ma prima la dirigenza deve fargli spazio. Intanto allo stadio Filadelfia continua la preparazione in vista della sfida di domani sera (ore 20:45; arbitra il signor Dionisi) a Firenze contro la Fiorentina. Juric non avrà a disposizione i lungodegenti Lazaro e Pellegri. A loro, nell’ultimo weekend di campionato si è aggiunto anche Sasa Lukic che punta a essere di nuovo a disposizione sempre per la sfida contro la Fiorentina, ma di Coppa Italia. Schuurs, invece, sostituito anzitempo contro lo Spezia dovrebbe farcela per domani sera.