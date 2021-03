San Salvario, donna denunciata per tentata occupazione abusiva

Martedì pomeriggio una donna si aggirava in un plesso residenziale in zona San Salvario. Una condomina, insospettita dall’atteggiamento di questa persona mai vista prima, ne ha seguito i movimenti fino a quando non l’ha scoperta intenta ad armeggiare davanti alla porta di un’abitazione. Temendo stesse per compiersi un’occupazione abusiva, la signora ha allertato immediatamente il 112 NUE.

Gli agenti del commissariato San Secondo giunti sul posto rintracciano la donna, una cittadina bosniaca di 32 anni, chiedendole spiegazioni circa la sua presenza nel complesso. La straniera ha riferito ai poliziotti di non comprendere le motivazioni del controllo e di aver solo cambiato il nottolino della porta di un appartamento vuoto, così come appurato da lei stessa nei giorni precedenti, decisa a occuparlo.

La trentaduenne è stata denunciata per danneggiamento e le chiavi della nuova serratura consegnate alla legittima proprietaria dell’immobile.