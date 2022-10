Scoperta choc nel pomeriggio di oggi a San Maurizio Canavese, provincia di Torino: un cadavere carbonizzato ritrovato in un’auto, un’Alfia Stelvio, parcheggiata non distante dalla zona dell’aeroporto di Caselle.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 11: la vettura ha preso fuoco e diversi residenti in zona hanno avvisato i vigili del fuoco, che sono presto accorsi sul posto. Spento il rogo, i pompieri si sono accorti della persona rimasta uccisa per via delle fiamme. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Venaria per capire quanto accaduto: c’è l’ipotesi suicidio e resta da identificare la vittima.

IL MOMENTO DELL’INCENDIO: L’AUTO IN FIAMME

Immagini tratte da telecamere di videosorveglianza e altre scattate da alcuni dei residenti in zona hanno permesso di risalire al momento dello scoppio della vettura e del conseguente rogo che ha ucciso il passeggero di quest’ultima.

L’AUTO IN FIAMME ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: il VIDEO

DOPO L’ACCADUTO: il VIDEO a cura di Tonino Di Marco

