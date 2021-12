San Giuseppe bersagliere

Uno vorrebbe proporre ai lettori, almeno il giorno di Natale, un editoriale diverso, leggero, senza polemiche e sarcasmi. Ma non riesco a togliermi dalla mente quel povero pesciarolo napoletano ammazzato come un cane davanti alla sua pescheria con quattro colpi di pistola, per poche banconote. L’Italia è un paese dove ormai è difficile sperare (ma facile speronare, come ha dimostrato l’assoluzione di Carola Rackete). Chissà se faranno in tempo i presepiari di San Gregorio Armeno ad aggiungere alle altre statuine quella di “o’ pesciaruolo sparato”, per far meditare la gente. Mi guardo attorno nell’ufficio silenzioso. Sulla parete di fronte c’è l’ovale con la foto del mio bisnonno Enrico Migliardi, colonnello dei bersaglieri che fece tutte le guerre del risorgimento, entrò fra i primi a Porta Pia e si distinse nella lotta al “banditismo”. I suoi baffoni bianchi alla Cecco Beppe sotto il cappello piumato, le dieci medaglie sul petto… ed ecco arrivare il ricordo natalizio. Nel suo spostarsi per tutto il sud a caccia di “briganti”, entrò una volta, giovane ufficiale, in uno sperduto paesino montano sopra Napoli per assumere il comando della guarnigione. Era la vigilia di Natale. Cavallo e attendenti l’avevano preceduto. Lui entrò a piedi, tenendo per la cavezza il mulo su cui stava sua moglie, che l’aveva raggiunto per le feste a Napoli con Lia, la prima nata. Bello lui, coi suoi baffoni neri, bella la moglie velata per il freddo, bella la bimba, che infagottata poteva sembrare un bambino. Ed ecco la gente farsi intorno: “venite, accurrite, è arrivato o’bambino Gesù co’ a maronna e San Giuseppe!” Era solo una captatio benevolentiae. Ma lui la raccontava volentieri. Fa Natale.