Ha preso il via, alle 17:00, la marcia dei No Tav. La manifestazione, che fa seguito agli scontri dei giorni scorsi, è partita da San Didero, di fronte al nuovo cantiere delle polemiche. Da quanto si è appreso, la marcia, voluta anche dai sindaci della Val di Susa, si è svolta in modo pacifico. Ma una trentina di persone si è staccata dal corteo e ha raggiunto l’autostrada del Frejus.

All’altezza del Km 27.400 è stato fissato un cavo d’acciaio ad altezza uomo e sono stati posizionati tronchi sulla carreggiata: sul posto la polizia, che ha subito sgomberato l’autostrada, e i tecnici della Sitaf che stanno rimuovendo gli ostacoli. Il traffico è stato momentaneamente sospeso.

In tarda serata (presenti circa 80-100 persone) c’è stato un attacco dalla ferrovia con lanci di razzi, sassi e altri oggetti contundenti. Le forze dell’ordine hanno risposto con l’uso di lacrimogeni.

Sul giornale in edicola domenica 18 aprile tutti gli approfondimenti.

I VIDEO