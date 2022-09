San Carlo Canavese, svolta nell’omicidio di Fatmir Ara: fermato un trentenne

Svolta nell’omicidio di Fatmir Ara, l’impresario edile albanese di 43 anni il cui cadavere è stato trovato sabato scorso nelle campagne di San Carlo Canavese (Torino). Ieri sera i carabinieri hanno fermato un trentenne italiano residente a Mathi, sequestrando anche il fucile usato per ammazzare l’imprenditore.

L’AUTOPSIA

L’autopsia eseguita ieri dal medico legale Roberto Testi sul corpo dell’imprenditore albanese, ha permesso di chiarire alcuni elementi della dinamica del brutale omicidio. A cominciare dal giorno: Ara sarebbe stato ucciso venerdì, lo stesso giorno in cui è scomparso dopo essere uscito di casa, a Mathi, per andare al lavoro. Il cadavere sarebbe poi rimasto nel campo di San Carlo Canavese per circa 24 ore, fino a quando è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Venaria. L’arma utilizzata per l’esecuzione dovrebbe essere un fucile da caccia a munizioni spezzate, con il quale i killer gli hanno sparato frontalmente, colpendolo al tronco e in faccia. Vista la rosa di pallini, non è facile stabilire con precisione il numero di colpi esplosi, che dovrebbero comunque essere almeno tre. Sul corpo non aveva segni di sevizie ma sarebbe stato picchiato.