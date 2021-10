Volge al termine la campagna elettorale in vista del ballottaggio per la poltrona di sindaco di Torino. Dopo Enrico Letta, la giornata di oggi ha visto impegnato in un comizio anche il leader della Lega, Matteo Salvini, sceso in campo per sostenere la candidatura di Paolo Damilano (in corsa con il centrodestra).

“OCCASIONE STORICA, POSSIAMO CAMBIARE TORINO”

“A Torino, più che in altre parti d’Italia, c’è un’occasione storica di cambiamento dopo 70 anni di vittorie della sinistra – ha detto Salvini, in visita all’ex Moi -. Dipende dai cittadini, nelle vostre mani c’è il futuro della città, una città che negli anni si è spenta e che deve tornare ad essere locomotiva, non uno dei vagoni a traino. Alla sinistra lasciamo rabbia e insulti, comunismo e fascismo sono stati sconfitti ed appartengono ai libri di storia. Noi guardiamo avanti, e rispondiamo con il sorriso”.

“POSSIAMO VINCERE”

“Essere qui a giocarcela è comunque motivo di orgoglio, ma siamo vicini al traguardo – ha aggiunto il leader della Lega -. Sono ancora convinto di poter vincere: se in tanti vanno a votare il nostro successo è assicurato“.

GREEN PASS? “SPERO CHE PRESTO POSSA ESSERE ARCHIVIATO”

“Green Pass? E’ un provvedimento che non esiste solo in Italia: o sta sbagliando tutto il mondo o esageriamo noi – ha detto Salvini -. La nostra idea resta però di garantire il lavoro a tutti: spero che per novembre o per fine anno non sia più necessario nessun certificato e che sia tutto archiviato”.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI MATTEO SALVINI: