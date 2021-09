Salvini in Barriera di Milano per Damilano: “Torino sarà una sorpresa”. Gli antagonisti lo contestano [VIDEO]

Matteo Salvini a Torino per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Damilano. Il leader della Lega non ha dubbi in merito al voto: “Torino sarà una sorpresa. Dopo 70 anni, potrà avere un sindaco di centrodestra”.

Scommette sul risultato del partito (“la Lega avrà tanti voti”) e su Damilano, a cui, durante l’incontro elettorale alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, dice: “Vinci al primo turno, puoi farcela”.

Salvini si è poi recato in corso Palermo per un comizio in periferia, nel quartiere Barriera Milano (senza Damilano, ancora impegnato nel dibattito con Bucci), dove è stato contestato dagli antagonisti.

“Voglio una Torino che torni a essere capitale del lavoro, della bellezza, del turismo, dei giovani. Negli ultimi siete stati bloccati dai ‘no’: no alle Olimpiadi, no alla Tav”.

IL VIDEO DEL COMIZIO DI SALVINI IN BARRIERA: