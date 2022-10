«Salvini boia, avanti No Tav»: scritte contro il neo-ministro

L’amore tra i No Tav e Matteo Salvini non è mai sbocciato e di sicuro la recente nomina a ministro delle Infrastrutture non contribuisce alla distensione dei rapporti. E così il movimento ha pensato di “congratularsi” con il leader della Lega con delle scritte a caratteri cubitali in Valle: «Salvini boia».

Il neo-ministro ha affidato ai social la propria replica: «Le minacce e i professionisti del No a tutto non ci fermeranno. Sbloccare i cantieri significa dare lavoro a operai, artigiani e imprenditori, significa rendere l’Italia più moderna e sicura, significa lavorare di più e inquinare di meno».

Parole cui, nel pomeriggio, ha replicato il movimento: «Ringraziamo l’onorevole per l’attenzione che come sempre ci riserva ma sono già stati 11 i ministri delle infrastrutture che si sono avvicendati ad indicare il Tav come opera prioritaria. 11 ministri e neanche un binario, ci risulta difficile credere che proprio lei, il ministro delle ingozzate a scrocco, inverta questa rotta. Si prepari ministro Salvini, questa comunità è ormai abituata a non farsi calpestare in silenzio ed il suo futuro è colmo di scritte e contestazioni a cui dovrà rispondere».