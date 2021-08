Salvati nella notte due alpinisti bloccati sulla Bessanese

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno operato tutta la notte per soccorrere due alpinisti bloccati sulla Bessanese, nel comune di Balme. La chiamata è partita ieri sera intorno alle 22 dopo che il gestore del rifugio Gastaldi non ha visto rientrare quattro alpinisti che erano partiti alla mattina diretti alla via Balduino alla Bessanese.

Mentre le squadre si preparavano e partivano dal Pian della Mussa, intorno alle 23, due degli alpinisti dispersi sono tornati in rifugio comunicando che un loro compagno si era bloccato durante una calata in corda doppia e si trovava sospeso nel vuoto.

Le squadre hanno allora puntato direttamente alla base della parete dove, intorno alle 2 del mattino, hanno individuato i due alpinisti che nel frattempo erano riusciti a concludere le calate finendo in una fenditura tra la roccia e il nevaio ai piedi della montagna.

È stato necessario ricorrere a complesse manovre di corda per estrarli da quella posizione e procedere con estrema cautela lungo il sentiero verso il rifugio perché i due alpinisti, sebbene illesi, erano estremamente provati. La comitiva è rientrata al rifugio Gastaldi intorno alle 6 di questa mattina. Ha collaborato nell’intervento il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.