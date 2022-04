Salvai ora ci ripensa: «Ritiro le dimissioni, ma basta attacchi»

«Non sono un capro espiatorio» così ha esordito il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, nella conferenza stampa volta a spiegare il perché delle dimissioni protocollate la scorsa settimana. Dimissioni che il primo cittadino avrebbe tutta l’intenzione di ritirare: «Ci sono tutte le condizioni per andare avanti, ma non risponderemo più ad attacchi pretestuosi come quello sulla pallavolo».

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso, come l’ha definita lo stesso sindaco, è stata la questione del campo che la squadra dell’Eurospin dovrebbe utilizzare dopo il passaggio in A1. «Ha scatenato uno scoop che non c’era. Non c’è nessuna crisi nella maggioranza, solo un’incomprensione tra me e i consiglieri delegati di trovare una soluzione al problema. Credete davvero che io non voglia la pallavolo a Pinerolo? Non è così – ha ribadito -. Ma non abbiamo i soldi e il tempo degli uffici per gestire un impegno così grande, abbiamo perso il 10% della forza lavoro nel 2020».

La soluzione non si è ancora trovata, ma la delegazione di consiglieri resterà. «Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quali sono le possibilità». Su questo il sindaco ha poi sollevato il dilemma del territorio. «Ci scandalizziamo se sul piatto c’è la struttura di Villafranca? Ma se in campagna il tema era fare tutto di territorio? Io sono contento di chiedere una mano a loro. Poi certo le alternative ci sono: lo stesso ragionamento lo si può fare sull’hockey, per esempio, si può spostare a Torre Pellice e qui si fa posto per il volley, tutto si può fare». Ora il primo cittadino sembrerebbe intenzionato a guardare avanti, ma solo a determinate condizioni: «Riportiamo la discussione a una condizione più umana e sulle questioni che contano». Tra questi i risultati raggiunti, il Pnrr, la Casa del Fanciullo, l’edilizia scolastica e la Scuola di Cavalleria. «Dopo sei mesi, abbiamo portato a casa quasi 15 milioni, gli ultimi quattro proprio per l’impianto di Abbadia Alpina che è stato selezionato dalla Fise». Infine, Salvai guarda agli altri sport: «Certo importante la pallavolo, ma vorrei mettere anche il basket nel Palazzetto dello Sport. Perché ne hanno diritto anche loro».