Saluti ai compagni, armadietto svuotato: Ronaldo dice addio alla Juve

L’armadietto era stato svuotato ieri, subito dopo l’incontro tra l’agente Jorge Mendes e la dirigenza bianconera. Oggi, invece, è stato il momento dei saluti. Cristiano Ronaldo è arrivato puntuale alla Continassa, di buon mattino, ma non per allenarsi: per salutare un’ultima volta la squadra.

L’ultimo incontro con i compagni, una sorta di rendez-vous prima del definitivo commiato. Una quarantina di minuti in tutto, in cui il portoghese ha salutato i compagni, lo staff, spiegando che non avrebbe messo più piede nel centro sportivo bianconero.

Il suo futuro è lontano, molto probabilmente a Manchester, sponda City. Guardiola lo aspetta, i dirigenti bianconeri pretendono però almeno 25 milioni prima di avallare la cessione. Dettagli, per Cr7. Il suo proposito di fuga dalla Juve, ormai, è andato a buon fine.