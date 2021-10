Salone del Libro, il terzo giorno è tutto esaurito: lunghe code agli ingressi

Grande entusiasmo, folla e lunghe code agli ingressi per il terzo giorno del Salone del Libro di Torino, la kermesse al Lingotto che torna in presenza per la prima volta dopo la pandemia da Covid.

La giornata di oggi, sabato 16 ottobre, è stata di gran lunga quella con più partecipanti, tutti muniti di Green Pass. Quasi tutti esauriti gli incontri con i tanti nomi annunciati. Entusiasta anche il direttore del Salone, Nicola Lagioia: “Il risultato per ora è molto oltre le nostre aspettative, oggi è stata veramente un’esplosione. C’è un’energia incredibile, un grande flusso di persone, visitatori, lettori e lettrici e tutto ciò è un segnale forte per la ripartenza di Torino”.