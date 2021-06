Salone del Libro, dal 14 al 18 ottobre al Lingotto tornano i big [FOTO]

Tornano i big della letteratura mondiale a Torino per il Salone del Libro. Il direttore Nicola Lagioia ha svelato alcuni tra gli ospiti della prossima edizione, la numero 33, in calendario dal 14 al 18 ottobre al Lingotto e intitolata “Vita Supernova” in onore di Dante. “Temevamo di dover organizzare un Salone tutto italiano, siamo riusciti invece a invitare scrittori provenienti da tutto il mondo”, l’ammissione del direttore.

Ci sarà Javier Cercas con il suo ultimo lavoro, il romanzo Indipendenza. Ci sarà l’argentino Alan Pauls, che presenterà La metà fantasma. Dalla Spagna è attesa Alicia Gimenez-Bartlett con la sua Autobiografia di Petra. E poi la francese Valerie Perrin, Stefania Auci, André Aciman, David Quammen, Domenico Starnone con la sua ultima fatica: Vita mortale e immortale della bambina di Milano.

Annunciata anche la presenza della giornalista e scrittrice politica turca Ece Temelkuran, oltre che di Carlo Verdone. Presente solo in collegamento, invece, Jeff Kinney, che annuncerà in anteprima nazionale l’uscita del quindicesimo volume della serie Diario di una Schiappa:Colpito e affondato!

