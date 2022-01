Saldi, avvio in sordina e i negozi ora sperano nell’aiuto della Befana

Partenza a rilento in mattinata, un po’ meglio nel primo pomeriggio. E i negozianti, adesso, sperano nella Befana. Sono ufficialmente iniziati ieri mattina, a Torino, i saldi invernali. Andranno avanti per otto settimane, per concludersi il 2 marzo. In centro sono parecchi i negozi che propongono sconti forti, la maggior parte intorno al 50% e qualcuno si spinge addirittura fino all’80%. Vi a Garibaldi, come sempre, è la prima a riempirsi già verso l’ora di pranzo. «Il budget? Più o meno 300 euro a testa – rivela Antonio, a spasso con la compagna -. Fuori dai saldi non compro quasi mai. Non ho paura di uscire e stare in mezzo alla gente: lavoro da casa, sono vaccinato, cerco di uscire e di fare una vita normale». In centro, perlomeno, tutti indossano la mascherina, molti hanno la Ffp2. I capi d’abbigliamento, online, non li compra quasi nessuno. «Le taglie dei vestiti preferisco vederle di persona. E poi – rivela Sonia – sono poco tecnologica, quindi su internet non compro. Paura di assembramenti in centro? Finché siamo all’aperto va bene, piuttosto non prendo i mezzi pubblici. Magari cammino a piedi un’ora». Insomma, l’aumento dei contagi e la variante Omicron non sembrano spaventare i clienti nel primo giorno di shopping. Secondo Ascom Confcommercio, il 50% dei torinesi spenderà nei negozi di fiducia, mentre gli articoli più ricercati sono sempre abbigliamento (+7,7%) ed accessori (+5,8%). Tra le preferenze capispalla, abiti da uomo, oggettistica per la casa, intimo e charms e piccola argenteria. Come detto, la concomitanza del ponte dell’Epifania dovrebbe dare una bella mano negli acquisti. Di contro, il caro bollette e la variante Omicron potrebbero frenare la corsa all’acquisto. «Per ora ho solo cambiato una felpa – rivela Andrea -. Ho bisogno anche di scarpe e un piumino e gli sconti che vedo in giro mi sembrano abbastanza buoni». Chi a mezzogiorno ha già “svaligiato” un po’ di boutique è Elisa, in giro con la madre. «Sapevo già cosa comprare e sono andata sul sicuro. E poi, a Natale mi hanno regalato dei buoni e così approfitto dei saldi per fare acquisti». Secondo Confcommercio, il 62% dei torinesi farà acquisti durante i saldi invernali. «I saldi al 50% – dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e Provincia – sono il segnale della voglia degli imprenditori di recuperare la normalità svuotando i magazzini e offrendo occasioni ai clienti. Speriamo di recuperare in parte le vendite di Natale che non sono state pienamente soddisfacenti. Servono segnali positivi e di ritorno alla normalità».