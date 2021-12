Saldi al via in Piemonte il prossimo 5 gennaio

In Piemonte i saldi inizieranno mercoledì 5 gennaio 2022 e dureranno per otto settimane, anche non continuative. Nello stesso giorno inizieranno anche nelle Regioni confinanti (Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia) con le quali è stato concordato di allineare la data d’inizio a tutela della concorrenza, ma anche per scongiurare flussi anomali da una regione all’altra che avrebbero creato problemi di assembramento. Permane il divieto di avviare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti. Ne dà notizia l’ufficio stampa della Regione Piemonte.