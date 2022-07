Gara pazza a Silverstone: Carlos Sainz conferma la pole del sabato e vince il Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del mondiale 2022 di Formula 1. Beffa per Charles Leclerc: da 1° a 4° nei giri finali per un errore di strategia da parte del box Ferrari che ha deciso di non fermarlo in regime di Safety Car.

Seconda posizione per Perez, terzo Hamilton. Grande sofferenza per Verstappen, leader del mondiale: l’olandese ha forato nei primi giri e danneggiato l’auto, che ha portato solo settima al traguardo. Primi punti per Mick Schumacher, ottavo. Da segnalare lo spavento per Zhou, pilota dell’Alfa Romeo, coinvolto in una maxi carambola in partenza: il cinese (illeso) ha finito la sua corsa intrappolato nelle barriere dopo una serie di ribaltamenti.