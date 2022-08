Sacra di San Michele, frattura alla gamba durante arrampicata: alpinista tratto in salvo

Nella giornata di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha effettuato 3 interventi in Valle di Susa (To). Il primo intorno alle 10.30 alla Ferrata di Caprie per un escursionista che ha accusato un malore nei pressi del ponte tibetano. Sul posto è stata inviata una squadra a terra che lo ha recuperato e accompagnato a valle a piedi.

Il secondo per una dinamica analoga alla Ferrata di Bardonecchia. La chiamata è stata effettuata per un’escursionista minorenne che è stata recuperata dal Servizio Regionale di Elisoccorso con la collaborazione delle squadre a terra del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ricoverata in ospedale con un codice giallo.

Il terzo intervento per un alpinista con una sospetta frattura a un arto inferiore subita arrampicando alla Via Intersezionale della Sacra di San Michele. L’uomo è stato recuperato al verricello dal Servizio Regionale di Elisoccorso, insieme al compagno di cordata, e condotto in ospedale.