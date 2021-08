Sabato l’amichevole Torino-Pro Vercelli al Filadelfia: ci saranno anche i tifosi (muniti di Green Pass)

Una nuova amichevole per il Torino. Sabato 7 agosto, alle 17:30, la squadra di Juric ospiterà la Pro Vercelli allo stadio Filadelfia. E potranno accedere anche i tifosi, nel rispetto delle norme anti-covid. Saranno circa mille i supporter, muniti di Green Pass, che potranno assistere al match dei granata.

TUTTE LE INFO SULLA PARTITA (da torinofc.it):

MODALITA’ DI VENDITA

I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico “Grande Torino”, oppure in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket.

PREZZI

Intero: 10 euro

Ridotto Under 16: 5 euro

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni

Potranno essere acquistati da un singolo acquirente un massimo di 4 biglietti.

Per l’emissione dei titoli l’acquirente dovrà fornire un recapito telefonico e sarà necessario presentare i documenti di identità di tutti i titolari dei tagliandi.

Il giorno della gara non è prevista la vendita dei biglietti alle casse dello stadio Filadelfia

Nota: Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati.

GREEN PASS

Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass (avvenuta vaccinazione di almeno una dose anti COVID-19 da almeno 14 giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 nei 6 mesi precedenti, o ancora esibire il risultato con esito negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partita).

Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.

NORME PER L’ACCESSO

Gli ingressi dello stadio Filadelfia apriranno due ore prima dell’inizio della gara.

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS (EU Digital COVID Certificate) e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.

Ci sarà inoltre l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di accesso per i soggetti con temperatura superiore ai 37,5° o sintomi evidenti riconducibili al Covid-19.

Durante la permanenza nell’impianto occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra, evitare assembramenti e code durante le operazioni di accesso e deflusso all’interno dell’impianto e rispettare le indicazioni da parte del personale steward.

“Invitiamo tutti i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione per i colori granata, anche nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio da Covid-19”.