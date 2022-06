Sabato 11 giugno visite gratuite di prevenzione oncologica in piazza Castello

Sabato 11 giugno 2022 sarà una grande giornata interamente dedicata alla prevenzione oncologica, intitolata “L’unione fa la forza”. La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Torino, che compie 100 anni, in collaborazione con l’Esercito Italiano e la Città della Salute di Torino, ha organizzato in piazza Castello a Torino visite gratuite dalle ore 10 alle ore 18.

Chiunque fosse interessato a sottoporsi ad una visita potrà farlo del tutto gratuitamente nei tendoni da campo forniti dall’Esercito che occuperanno la piazza. Numerosi saranno gli specialisti della Città della Salute di Torino a disposizione: pneumologi, dermatologi, senologi, otorinolaringoiatri e biologi nutrizionisti.

“La prevenzione oncologica – spiega la Presidente della Lega per la Lotta contro i Tumori di Torino e biologa nutrizionista, Donatella Tubino – è il pilastro su cui si fonda tutta l’attività della nostra Associazione. Sappiamo bene quanto uno screening preventivo ed uno stile di vita sano siano fondamentali per ridurre la probabilità che compaia un tumore”.

“Per due anni, purtroppo, – aggiunge Tubino – le visite specialistiche hanno subito un brusco stop a causa della pandemia. Anche noi della Lilt, pur avendo ripreso a fornire controlli gratuiti appena è stato possibile, abbiamo dovuto lavorare in modalità ridotta per ragioni di sicurezza. Ora che tutto sta gradualmente tornando alla normalità, abbiamo deciso di metterci al servizio della cittadinanza organizzando questo grande evento”.

L’appuntamento con la prevenzione è, dunque, fissato per sabato 11 giugno, dalle 10 alle 18, in piazza Castello a Torino. Le modalità per usufruire dei servizi saranno molto semplici: basterà

presentarsi il giorno stesso, senza alcuna prenotazione, presso i punti di registrazione per le varie specialità ed attendere il proprio turno per sottoporsi alle visite.

Per informazioni contattare la Lilt Torino allo 011 836626 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 o alla mail legatumoritorino@libero.it