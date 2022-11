Una vittoria di Ruud apre le Atp Finals, poi il ko di Nadal

Prima giornata delle Atp Finals al Pala Alpitour di Torino. Ad inaugurare la rassegna tennistica al singolare tra i migliori otto del mondo sono stati Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime, che sono scesi in campo alle 14. A vincere è stato il norvegese in due set: 7-6, 6-4 in quasi due ore di gioco.

In serata nulla da fare, invece, per una delle star assolute di questo torneo: Rafa Nadal, andato ko all’esordio in due set contro lo statunitense Taylor Fritz. Il maiorchino ha ceduto con il punteggio di 7-6, 6-1. Si è chiuso così il programma della prima giornata del Gruppo Verde.

Domani in campo le gare del Gruppo Rosso: alle ore 14 circa di scena Daniil Medvedev contro Andrey Rublev mentre alle 21 il grande favorito Novak Djokovic affronterà Stefanos Tsitsipas.