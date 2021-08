Ruspe nel campo degli zingari: abbattute le baracche dei rom

Sono state abbattute ieri mattina le baracche abusive che nei mesi scorsi erano sorte vicino al Sangone, a Beinasco. Un vero e proprio mini-campo nomadi sorto nei terreni dietro strada Rotta Palmero, nella frazione di Borgaretto, poco dopo il cavalcavia della tangenziale. L’insediamento era nato a breve distanza da quello che per anni era stato il campo nomadi autorizzato gestito dal Comune e poi abbattuto nel 2018, quando era in carica il sindaco Maurizio Piazza. Un’area da sempre all’attenzione delle forze dell’ordine per i continui tentativi di occupazione perpetrati dai rom, l’ultimo dei quali nel 2019. Alcuni mesi fa i carabinieri erano già intervenuti ponendo i sigilli a un fabbricato costruito senza autorizzazione e per il quale era stato ordinato l’abbattimento. Ma nel corso di più recenti controlli era emerso che non solo la casetta non era stata abbattuta, ma che se n’erano aggiunte altre affiancate da piccole strutture e roulotte. Ieri mattina carabinieri e polizia locale sono dunque intervenuti con le ruspe, ordinanza del Comune alla mano, e alcune squadre del Covar 14 (Consorzio per la raccolta rifiuti della zona sud) per abbattere e rimuovere le macerie delle abitazioni abusive. Quattro in tutto, e peraltro già vuote visto che gli abitanti se ne sono andati il giorno prima. Si suppone fossero una ventina i nomadi che vivevano nello spazio che è sottoposto a un piano del Comune che in quella zona prevede la creazione di nuovi orti urbani lungo il Sangone. Le operazioni di rimozione e pulizia si sono concluse nel pomeriggio con la recinzione e messa in sicurezza dell’area sotto l’occhio della locale. Ora a una delle famiglie è stata trovata una casa popolare a Grugliasco, mentre delle due roulotte presenti una si è spostata a Orbassano, nel campo via Trento, l’altra a Torino.