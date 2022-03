Ruba quattro portatili in un ufficio di corso Galileo Ferraris: preso

Lo hanno visto mentre tentava di dileguarsi sotto i portici di via Cernaia: a passo svelto, con le mani ingombre di due grosse buste plastificate, il 40enne era quasi certo che non sarebbe stato fermato. Alcuni minuti prima si era introdotto all’interno di uno stabile di corso Galileo Ferraris e aveva fatto visita ad un ufficio. Qui aveva asportato quattro computer portatili con i rispettivi mouse e sei alimentatori, per un valore complessivo di circa duemila euro.

Grazie alla segnalazione del custode dello stabile, svegliato dai rumori prodotti dal topo d’appartamento, i poliziotti della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo. L’uomo, di nazionalità tunisina, in seguito agli accertamenti è risultato in possesso di numerosi precedenti di polizia in merito a vari reati. È stato arrestato per furto aggravato.