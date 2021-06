Ruba portafoglio al mercato di piazza Borgo Dora e fugge: rintracciato ed arrestato

Ha rubato il portafoglio ad un passante al mercato di piazza Borgo Dora e si è dato alla fuga: l’uomo, 25enne marocchino, è stato rintracciato ed arrestato.

IL FURTO

E’ accaduto domenica pomeriggio. La vittima del furto, allertata da un passante, riesce immediatamente a raggiungere il ladro che, vistosi scoperto, inizia ad inveire contro di lui fino ad afferrarlo per il collo e ad un braccio, per poi guadagnarsi la fuga. E’ qui che il passante perde di vista il malvivente ed avvisa immediatamente le forze dell’ordine.

RINTRACCIATO ED ARRESTATO

Grazie alla descrizione dettagliata, gli agenti del Commissariato di Dora Vanchiglia sono riusciti ad individuare il ragazzo all’interno dei giardini Alimonda, riconosciuto dalla sua maglietta a strisce. Lo straniero è stato trovato in possesso dei 150 euro sottratti alla vittima: irregolare sul Territorio Nazionale, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per il reato di rapina. E’ ora disposto alla misura della custodia cautelare in carcere.