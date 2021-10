Ruba perché malata: il giudice la scarcera e la questura la espelle

Colpita da un tumore (invalida al 67 per cento) e dalla depressione, negli ultimi due anni si era imbattuta in altre sfide che la vita le aveva riservato: la perdita del lavoro, con il lockdown, l’abbandono da parte del fidanzato, il peggioramento dell’Alzheimer della madre. Tutti elementi che avevano aggravato la depressione della donna, diagnosticata dal centro di salute mentale che frequenta da anni, e correlata a una forma di shopping compulsivo.

Considerando l’intero contesto, a fine settembre, il tribunale aveva scarcerato per direttissima la ragazza, dopo che la polizia l’aveva arrestata per tentato furto con 360 euro di prodotti di bellezza nella borsa, rubati in un supermercato. La ragazza, difesa dall’avvocata Silvia Bregliano, era tornata subito libera. Il tribunale, valutato il quadro, aveva ritenuto di non infliggerle alcuna misura di custodia cautelare.

Ma proprio quando la ragazza, recentemente, stava provando a uscire dal tunnel delle tragedie, anche grazie a un lavoro part time trovato presso un call center, è precipitata in un nuovo abisso.

Ieri i carabinieri le hanno notificato un provvedimento emesso dalla questura, che le ordina l’allontanamento dal Comune di Torino «col divieto di farvi ritorno per un anno senza preventiva autorizzazione».

Una doccia fredda per la ragazza, anche perché la misura di prevenzione ordinata dalla questura si rifà al Codice antimafia del 2011.

In sostanza, la donna, si legge nell’atto, viene inquadrata nella categoria delle persone «pericolose per la sicurezza pubblica» e che «vivono con i proventi di attività delittuose».

Con questo provvedimento, la ragazza, che vive nella cintura, non potrà più mettere piede a Torino: lunedì non potrà andare al lavoro. E dovrà capire come fare per recarsi alle numerose visite mediche prenotate in ospedale da quando era stata operata di tumore. L’avvocata Bregliano, che aveva prodotto alla giudice che aveva scarcerato la sua assistita la documentazione che proverebbe che l’istinto di comprare o rubare, nell’indagata, è sintomo di un problema psichiatrico (oggetto di cura al centro di salute mentale), farà ricorso al prefetto contro il provvedimento della questura.

Secondo alcuni esperti, lo shopping compulsivo, nella donna, è un modo di colmare un vuoto interiore. Secondo la polizia invece, la donna sarebbe pericolosa, perché l’ultimo furto (tentato) che aveva commesso, il 29 settembre al Conad di corso Romania, non sarebbe l’unico. Risulta un altro precedente. «I fatti compiuti non hanno una causa di giustificazione», recitava il verbale d’arresto. Il tribunale la pensava diversamente, e aveva liberato la donna. Ora per lei le disavventure non sono finite.