Ruba monopattino da un balcone ma cade durante la fuga: arrestato

Aveva rubato un monopattino da un balcone al primo piano di uno stabile del quartiere Barriera Milano, a Torino. Nella concitazione della fuga, però, è caduto rovinosamente a terra, facilitando l’intervento degli agenti di Polizia.

IL FURTO E LA CADUTA

Protagonista un cittadino rumeno di 32 anni, che ha agito in compagnia di un connazionale già noto alle forze dell’ordine. A chiamare i poliziotti è stato il proprietario del mezzo, in casa insieme alla famiglia, che ha sentito dei rumori provenire dal ballatoio del suo appartamento. Resosi conto del furto, è sceso per inseguire il ladro e, al momento della caduta, lo ha preso e trattenuto fino all’arrivo degli agenti.

L’ARRESTO

Il malvivente, già con diversi precedenti di Polizia, aveva con sé uno zaino con i documenti del complice, anch’egli rumeno e ben noto per reati predatori. I poliziotti hanno proceduto all’arresto del 32enne per furto in abitazione in concorso.