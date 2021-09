Ruba lo zaino a una ragazza, lo arrestano due poliziotti liberi dal servizio

Stavano passeggiando in via Garibaldi la scorsa domenica pomeriggio, quando hanno notato un ragazzo, all’altezza di via Conte Verde, procedere a passo spedito con uno zaino in spalla e un altro in mano. Ai due poliziotti, appartenenti al commmissariato Barriera Milano, è venuto il sospetto che lo stesso potesse aver appena consumato un furto e gli hanno chiesto di fermarsi, di mettere a terra lo zaino e di poter effettuare un controllo, dopo essersi qualificati.

Il giovane, per tutta risposta, ha gettato la refurtiva per terra e si è dato alla fuga, chiedendo ai poliziotti di non arrestarlo. La sua corsa ha avuto però fine in via Francesco d’Assisi, dove è stato raggiunto e bloccato dai due agenti con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale.

Si trattava di un 25enne di nazionalità marocchina con precedenti specifici contro il patrimonio, sottoposto all’obbligo di firma presso il commissariato Centro. Proprio in queste fasi i poliziotti hanno avvertito nitidamente il trillo di un telefono provenire dallo zaino. Era un’amica della vittima del furto, che stava cercando di rintracciare il telefonino rubato per conto della proprietaria. Quest’ultima, giunta sul posto, ha confermato il furto dello zaino contenente i propri documenti, soldi e il cellulare, avvenuto pochi minuti prima. Il giovane è stato arrestato per furto con destrezza.