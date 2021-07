Ruba in pizzeria: ripreso dalle telecamere, viene trovato in strada dalle vittime

Furto in una pizzeria di via Genova, a Torino: il ladro, giovane di 17 anni, è stato trovato in strada proprio dalle vittime, che lo hanno riconosciuto grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza.

Il malvivente, di nazionalità marocchina, si è introdotto nel locale alle prime ore dell’alba forzando la serranda esterna e rubando il denaro lasciato in cassa, un cellulare ed un tablet di servizio. La mattina dopo i proprietari del locale si sono quindi recati a fare denuncia nel vicino Commissariato di Barriera Nizza ma, all’angolo fra via Ventimiglia e corso Spezia, si imbattono proprio nell’autore del furto.

Il giovane li riconosce e si dà alla fuga: trova riparo proprio negli uffici di Polizia, dicendo agli agenti che dei malintenzionati lo stanno inseguendo. Raggiunto, fa il giro della struttura e in corrispondenza del passo carraio su via Nizza, con un balzo fulmineo, scavalca la recinzione e si introduce all’interno dell’edificio.

Il ragazzo, visibilmente alterato dall’assunzione di bevande alcoliche, sostiene che degli uomini lo inseguivano senza motivo: pochi istanti dopo, giunge presso gli uffici di polizia il proprietario della pizzeria, in compagnia del padre, che spiegherà quanto accaduto. Il giovane, che ha numerosissimi precedenti specifici, è stato denunciato per furto aggravato e per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.