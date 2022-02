Ruba gli asciugamani al parrucchiere e li porta in casa dove nasconde droga: arrestato

Una denuncia per tentato furto e un arresto per droga. Sabato pomeriggio personale della Squadra Volanti ha raggiunto il salone di un parrucchiere in zona Aurora dove il titolare aveva segnalato poco prima il furto di alcuni asciugamani. L’uomo ha raccontato ai poliziotti di essere solito stenderli su uno stendino posizionato nel cortile interno dello stabile e di aver già subito un furto degli stessi nei mesi precedenti. Il titolare, inoltre, ha riferito di alcuni screzi avuti precedentemente con un cittadino italiano di 20 anni, residente nel palazzo.

Gli operatori hanno raggiunto l’appartamento del 20enne e, una volta all’interno, hanno notato nel bagno un asciugamano del tutto identico a quelli di proprietà del parrucchiere. Nel controllare anche la camera da letto, sono stati rinvenuti altri due asciugamani del coiffeur e quattro barattoli contenenti oltre due etti di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish. Inoltre, all’interno di un armadio, i poliziotti hanno scoperto una scatola recante sul retro la scritta “contabilità” dove erano custoditi oltre mila euro e un bilancino di precisione.

Il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per tentato furto.