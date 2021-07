Ruba borse e abiti costosi da un’auto parcheggiata: rintracciato ed arrestato

Gli agenti di Polizia hanno arrestato un 30enne di origini tunisine, responsabile di un furto di borse e abiti di lusso da un’auto parcheggiata in via Amendola, a Torino.

L’uomo ha agito utilizzando un martelletto in ferro per rompere il vetro della macchina: una volta dentro ha quindi reclinato i sedili per accedere al vano bagagli, prelevando scarpe, camicie e borse di lusso acquistati quella mattina dal proprietario dell’auto. Tutto ciò è stato però notato da una coppia di fidanzati che stava cercando parcheggio in zona e che ha subito avvisato il 112.

Il personale del Reparto a Cavallo di rientro dal Parco del Valentino, sentita la nota via radio, è intervenuto immediatamente raggiungendo la coppia (che ha dato una mano ai poliziotti) ed il fuggitivo, che intanto aveva raggiunto via San Francesco d’Assisi con le mani ancora occupate dalle buste contenenti i capi di abbigliamento rubati. Nonostante l’alt intimato all’uomo, quest’ultimo ha tentato una fuga disperata ma è stato definitivamente fermato in via Conte Rosso dopo aver tentato di colpirlo con calci e pugni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Tutta la merce, il cui valore economico complessivo ammonta a circa 800 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.