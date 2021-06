Ruba biciclette nel quartiere Nizza per rivenderle e comprare droga: arrestato

Rubava biciclette, spesso nel quartiere Nizza a Torino, per poi rivenderle a spacciatori e procurarsi, quindi, la droga. L’uomo, 39enne italiano, è stato arrestato dopo altri due furti avvenuti la scorsa domenica pomeriggio.

La segnalazione è giunta dai residenti di uno stabile di corso Raffaello che avevano assistito all’episodio. Le ricerche degli agenti della Squadra Volante portano ad un uomo che aveva appena rubato la ruota di una bici ancorata a un palo in via Pietro Giuria. I polizotti notano la persona nascondersi all’interno di un garage di via Donizetti, la cui apertura è stata manomessa tramite un asse di legno.

L’uomo all’interno, corrispondente alla descrizione del ricercato, cerca di negare ma la tenaglia e la chiave inglese in suo possesso lo “condanna”. Una delle bici rubate in corso Raffaello verrà ritrovata poco distante, nella disponibilità di uno spacciatore di nazionalità senegalese, cui era stata venduta in cambio di stupefacente. L’altra bicicletta, del valore commerciale di 2mila euro, che il ladro stava cercando di ricomporre con un’altra ruota rubata al fine di rivenderla sul mercato “nero”, è stata anch’essa recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Il 39enne è stato arrestato ed il senegalese indagato per ricettazione.