Attimi di caos in un supermercato di via Cigna, a Torino: un 53enne senza fissa dimora ha rubato alcuni prodotti alimentari dagli scaffali del negozio e, per fuggire, ha minacciato ed aggredito un vigilante, che ha tentato di trattenerlo.

Il malvivente è stato arrestato per rapina dopo essere stato bloccato dai carabinieri in via Cottolengo. L’uomo aveva con sé anche un seghetto, lungo 50 centimetri, con il quale aveva immediatamente minacciato il personale del negozio che ha provato a fermarlo.