Rosaria Cannavò incanta i follower con gli scatti da sogno della sua vacanza in Polinesia. Per quanto lo scenario sia paradisiaco, a catturare l’attenzione sono le curve della showgirl e influencer siciliana che vanta 209mila fan su Instagram. L’ex di Cassano e Panucci sa come fare gol sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀𝐑𝐈𝐀 𝐂𝐀𝐍𝐍𝐀𝐕𝐎’ 🇮🇹 (@roscannavoreal)