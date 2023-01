Rosa Chemical: «Io e il sesso libero a Sanremo. Torino? Abbiamo fatto pace…»

Un centro tavola colmo di frutta fresca in mezzo alla quale sbuca una bottiglia di vino. E poi bandierine verde, bianco e rosso, ovunque. Questa la scenografia scelta da Rosa Chemical, ovvero Manuel Franco Rocati, l’artista di Alpignano classe 1998, per mettersi a nudo nel suo studio di Milano alla vigilia dell’esperienza più importante della sua carriera, almeno finora. Ossia, il Festival di Sanremo, al quale parteciperà dal 7 all’11 febbraio portando sul palco “Made in Italy”, la sua ennesima provocazione.

«Vi racconto un aneddoto su com’è nata “Made in Italy”? – racconta Rosa («Gli intimi mi chiamano Manu, ma Rosa inizia proprio a piacermi») – Mi trovavo in una casa nel nulla vicino avevo solo Fano, dopo una serata all’insegna della perdizione, del sesso, il mio produttore mi sveglia presto e mi fa sentire il primo pezzo di “Made in Italy”, è rimasta lì due anni. Fino a quando ho capito che sarebbe stata perfetta per Sanremo».

Perché?

«Si parla di amore libero, di sesso, di uguaglianza, ma soprattutto di rispetto. La mia non è un’accusa, a volte vengo scambiato per accusatore, io, in realtà, sono difensore, mi metto sempre dalla parte dei più deboli. Sono contro le ingiustizie penso che da questa canzone tutto ciò venga fuori. Il mio è un progetto».

Ci spieghi?

«Siamo i primi ad avere pubblicato la copertina su Only Fans in versione originale. Poi c’è la copertina con il pintone, l’uva, i concetti italiani, schiacciati da un paio di gambe e piedi nudi (la sua passione essendo lui un feticista dichiarato, ndr), l’amore schiaccia i pregiudizi, i piedi sono di Alex Mucci, sexy creator numero uno in Italia. L’altra copertina, riporta la Mucci nuda. Lei verrà a Sanremo. Non è un messaggio facile da supportare. Perché un uomo può fare vedere il capezzolo e una donna no?».

Come pensa che la prenderà il pubblico?

«Non è una canzone facile, ritmo allegro, orecchiabile, ma il messaggio all’interno non è leggero. Non è facile fare accettare il poliamore o l’omosessualità».

E lei come si pone nella sua intimità?

«Sono cresciuto con una mamma e basta, ne avessi avute due sarebbe stato bello, non ho avuto nemmeno un papà, avrei potuto averne due».

E in amore? Come si dichiara?

«L’amore monogamo per la mia generazione è una cosa impossibile, ed esiste il poliamore. Non mi sento abbastanza per una persona. Non mi sento neppure di vincolare una persona solo a me. Se voglio bene alla mia ragazza posso accettare che faccia sesso con altri uomini o donne».

Cosa le è rimasto di Torino?

«Oggi che vivo a Milano per me Torino è diventata la città più bella del mondo è vivibile, mi manca. In passato il nostro “rapporto” non è stato idilliaco. Io nasco disegnatore, sono diventato un writer e graffitaro e per questo sono stato denunciato. Ero ancora minorenne, poi, però ho avuto modo di farmi perdonare ripulendo i danni».

È molto legato a sua mamma, ci parla di lei?

«Mamma mi ha supportato attivamente, è stata la mia prima fan, quando non ci credeva nessuno sapeva già che ce l’avrei fatta».

Com’è diventato cantante?

«Non mi sento rapper, non mi sento cantante, sono un artista autodidatta. Nasco artista, poi sono passato a fare tatuaggi, non so se si vede (scherza, ndr), in seguito è arrivato il rap. Non bevo, non fumo, non mi drogo. Da Alpignano mi sono trasferito a Londra molto giovane, lì mi sono formato. Ma non è stato facile. Mi sono trovato senza soldi, compravo due chili di riso e mangiavo per settimane. Lì ho capito cosa non sarei mai voluto essere: una persona disperata».