Ronaldo in ansia: la sorella Katia in ospedale per Covid

Cristiano Ronaldo è in ansia per le condizioni della sorella Katia Aveiro, ricoverata in ospedale per Covid. È stata la stessa congiunta dell’asso portoghese della Juventus ad annunciare l’aggravarsi della sua situazione attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

Positiva dallo scorso 17 luglio, dopo sei giorni di isolamento domiciliare nella sua abitazione, Katia è stata trasferita in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni: è affetta da polmonite.

“Tutti a casa l’hanno preso tranne mia madre (grazie a Dio)”, si legge nel messaggio social. “Purtroppo da venerdì scorso, il 23 sono peggiorata e ho la polmonite a causa del maledetto virus. Insomma, è arrivato il ricovero ed eccomi qui. Procede tutto bene, mi sto riprendendo, grazie a Dio e grazie al servizio di Sesaram (Hospital do Funchal) con una meravigliosa equipe medica (per lo più giovane) e con una storia incredibile da raccontare”.

Quindi l’auspicio: “Sono ancora con gli stessi pensieri e le stesse convinzioni: non è un maledetto virus piantato nell’avidità di questo mondo che mi abbatterà e, ironia del destino, l’ho trovato in questo mio piccolo angolo di paradiso, che è la mia terra, è la mia gente”.